كورونا يضرب الدوري الأردني من جديد

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم رسميا تعليق منافسات دوري المحترفين لمدة 14 يوما، ابتداء من الجمعة، وذلك بعد إصابة 5 لاعبين من فريق الفيصلي بفيروس كورونا.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنه قرر" تعليق دوري المحترفين وكافة البطولات والأنشطة الفنية والإدارية في الاتحاد، لمدة 14 يوما، بحسب خطة الطوارئ التي أعدها مسبقا وجرى تفعيلها مساء الأربعاء، مع ارتفاع مؤشر الخطورة، للحفاظ على الأولوية الرئيسية لدى الاتحاد والمتمثلة بسلامة أركان اللعبة والمجتمع المحلي".

الاتحاد يعلن تعليق كافة نشاطات كرة القدم (14) يوماً التفاصيل: https://bit.ly/32aJvqT تم النشر بواسطة ‏‎Jordan Football‎‏ في الخميس، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠

وجاء قرار الإيقاف إثر التأكد من إصابة خمسة لاعبين من النادي الفيصلي بفيروس كورونا، وما يتبع ذلك من إجراءات صحية بعزل المصابين وكافة زملائهم بالفريق من لاعبين ومدربين وإداريين، إلى جانب إخضاع جميع المخالطين لهم من الفرق الأخرى والكوادر التنظيمية، لفحوصات طبية عاجلة، وفق البروتوكول الصحي المتبع.

وأشار الاتحاد أن العودة مشروطة "بمتابعة سلامة اللاعبين المصابين وكوادر الأندية المشاركة وإحاطتهم بكافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة، لحين شفائهم التام وعودتهم للملاعب".

المصدر: facebook\JordanFootbal