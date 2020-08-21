وفاة أسطورة كرة القدم التونسية

ودعت جماهير كرة القدم التونسية، أسطورة منتخبهم الوطني، اللاعب السابق حمادي العقربي، الذي توفي اليوم الجمعة في إحدى مصحات مدينة صفاقس، عن عمر ناهز 69 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد الفقيد واسمه الحقيقي محمد بن رحيم، أسطورة النادي الصفاقسي التونسي، وصانع أمجاده، حيث فاز معه بلقب الدوري التونسي في ثلاث مناسبات، أعوام 1978، و1981، و1983.

وكان حمادي العقربي، من الجيل الذهبي لمنتخب تونس، وأحد صناع ملحمة كأس العالم "الأرجنتين 1978"، حيث حقق منتخب "نسور قرطاج"، أول انتصار للعرب والأفارقة في المونديال، بالفوز على المكسيك 3-1 .

واحترف حمادي العقربي بعد مونديال الأرجنتين في نادي النصر السعودي.

ونشر الاتحاد التونسي لكرة القدم، ونادي الصفاقسي، على صفحتيهما في "فيسبوك"، رسالة تعزية بالفقيد، كما تقرر الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مباريات الأسبوع 21 من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، ترحما على روح العقربي.

المصدر: وكالات