رد فعل غير متوقع لرئيس نادي برشلونة على رغبة ميسي في الرحيل

فجرت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، مفاجأة مدوية، بنشرها تقريرا أكدت فيه، أن رئيس نادي برشلونة، جوسيب بارتوميو، يفكر في السماح للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بالرحيل عن النادي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن "BBC Sport"، أن رئيس نادي برشلونة، يفكر في تلبية رغبة ميسي لترك الفريق.

ومع ذلك، فقد شدد التقرير على أن إقدام رئيس برشلونة على مثل هذه الخطوة (السماح برحيل ميسي)، صعب جدا، لاسيما وأن بارتوميو ليس شجاعا بما يكفي لاتخاذ مثل تلك القرارات.

وكانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق، أن ميسي طلب من إدارة برشلونة السماح له بالرحيل عن الفريق، قبل أن تؤكد تقارير أخرى، أمس الخميس، أن "البرغوث"، أخبر مدرب "البارسا" الجديد، الهولندي رونالد كومان، خلال اجتماعهما، بقراره بالرحيل هذا الصيف، وألا يكون جزءا من خطته للمستقبل.

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وأشارت إذاعة "1 - RAC1" الإسبانية، إلى أن ميسي كان واضحا في قراره، وأكد أنه حتى إمكانية البقاء في برشلونة لموسم إضافي أمر صعب للغاية، وأنه يرى نفسه خارج أسوار "كامب نو".

ويمتد عقد ميسي (33 عاما) مع برشلونة حتى العام 2021، وتقدر قيمته السوقية حاليا بنحو 112 مليون يورو، لكن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 700 مليون يورو.

وفي حال عدم تجديد عقده مع برشلونة ولم يرحل عنه هذا الصيف، فسيكون بمقدور ميسي الرحيل عن الفريق الكتالوني في صيف العام المقبل مجانا.

المصدر: "دايلي ستار" + وكالات