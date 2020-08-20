أبيدال يوجه رسالة لجمهور برشلونة تكشف وضع النادي وتفاصيل هامة عن استقالته

حرص الفرنسي إريك أبيدال على توجيه رسالة لجمهور نادي برشلونة بعد استقالته من منصب المدير الرياضي للنادي، على خلفية أزمات الفريق الكتالوني المتتالية، وخروجه صفر اليدين من الموسم.

ووجه أبيدال رسالة إلى إدارة النادي وجماهيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد خلالها أنه حاول خلال العامين الماضيين إجراء تغييرات مهمة من أجل الفريق، ولكنه أخفق في ذلك.

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وأشار الفرنسي في رسالته إلى أن إدارة النادي أقرت ببقائه في منصبه يوم الاثنين الماضي، ولكنه قدم استقالته الثلاثاء، متنازلا عن عامه الأخير في عقده مع برشلونة.

وفي ما يلي نص رسالة إريك أبيدال كاملة:

أحبابي جمهور برشلونة،

أريد انتهاز هذه السطور لأودعكم جميعا، أودعكم وأنا ممتن لكم كثيرا لأنني تمكنت من مشاركتكم مرحلتين مهمتين في حياتي، مرحلة كلاعب وأخرى كسكرتير فني بنادي برشلونة.

يأتي هذا الوداع الثاني بعد عامين حاولت فيهما العمل على تطوير برشلونة، موسمين قويين انتهيا بقرار شخصي صادر عني، وبالرغم من إقرار مجلس الإدارة ببقائي في منصبي، فإنني تقدمت باستقالتي الثلاثاء الماضي.

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لقد حاولت إجراء عدة تغييرات في العامين الماضيين كنت أعتقد أن تلك التغييرات مهمة جدا لمستقبل الفريق الأول، رغم اقتناعي وإصراري، فإنني لم أتمكن من تحقيق النجاح، لهذا أعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء علاقتي المهنية بالنادي.

أؤكد لكم أنني تنازلت عن عام في عقدي الذي كان لا يزال ساريا مع برشلونة.

إن وضع النادي اليوم معقد، ولكن ليس لدي أدنى شك في أنني أتمنى من كل قلبي أن يتمكن من تجاوز هذا الوضع وأن تعود النجاحات في أقرب وقت ممكن، كما يستحق هذا النادي العظيم.

أشكركم جميعا.

يحيا برشلونة وتحيا كتالونيا.

إريك أبيدال

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وجاءت استقالة أبيدال بعد يوم من الإطاحة بالمدير الفني للفريق، كيكي سيتين، على خلفية الهزيمة المدوية لبرشلونة أمام بايرن ميونيخ الألماني (2-8)، يوم الجمعة الماضي، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات