جورجينا تصارح رونالدو في لقطة رومانسية

اعترفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز بأنها محظوظة بوجودها إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم.

ونشرت جورجينا صورة عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام" مع رونالدو، أثناء قضاء عطلتهما في عرض البحر على متن يخت، وعلقت عليها قالة: "كم أشعر بأنني محظوظة!".

وتوجه كريستيانو رونالدو مع عائلته، لقضاء عطلته على متن أحد اليخوت في البحر، في محاولة منه لنسيان مرارة الخروج المبكر من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.

المصدر: "instagram\cristiano"