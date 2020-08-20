الإيطالية الشقراء الشهيرة ليوتا تعلق على شائعات عن علاقة غرامية بزلاتان المتزوج (فيديو)

نفت الصحفية الإيطالية ديليتا ليوتا، من خلال ممثليها، شائعات عن علاقة رومانسية تربطها مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "The Sun" عن المتحدث باسم ديليتا ليوتا، قوله: "لا يوجد شيء للتعليق عليه، لأنه لا توجد أي علاقة بينهما سوى التعاون المهني كسفراء للبوديفيت- Buddyfit".

وشوهد زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عاما، في وقت سابق ،مع دليتا ليوتا، البالغة من العمر 29 عاما، في مطعم في سردينيا، حيث احتفلت الفتاة بعيد ميلادها.

وتداولت الصحف شائعات بوجود علاقة بين لاعب كرة القدم والمذيعة، وبرزت مجلة "Chi" على الغلاف العنوان الرئيسي "مفاجأة الصيف للزوجين".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن زلاتان إبراهيموفيتش ودليتا ليوتا التقيا أثناء تصوير إعلان لتطبيق اللياقة البدنية "Buddyfit" واقتربا من بعضهما منذ ذلك الوقت.

وأثارت ديليتا ليوتا الجدل بسبب انتشار صور شبه عارية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت لمواقف محرجة، على سبيل المثال، عندما طلب جمهور نابولي منها استعراض مفاتنها أمام الملأ، حينما كانت تتوجه إلى منصة الصحفيين رفقة زملائها الإعلاميين، عقب تواجدها على أرض الملعب، أثناء لقاء نابولي وبريشيا ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، ما دفعها إلى الإشارة إليهم موجهة إبهامها إلى الأسفل، للتوقف عن تلك الهتافات.

La journaliste de DAZN, Diletta Leotta est revenue sur le fait que les napolitains aient chanté "Diletta montre tes seins" lors de Napoli - Brescia :



"C'était une simple blague, c'est pour cela que ma reaction était ironique" pic.twitter.com/2egE8y3muR — FrSerieA (@FrSerieA) October 9, 2019

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش متزوج من الممثلة وعارضة الأزياء السويدية، هيلينا سيجير، البالغة من العمر 49 عاما، ولديهما ولدان.

المصدر: وكالات