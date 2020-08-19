رسميا.. كاف يعلن مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا ومونديال قطر 2022

أقرت لجنة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للطوارئ، موعد استئناف تصفيات بطولتي كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021" ومرحلة مجموعات تصفيات كأس العالم "قطر 2022".

وتمت مراجعة جدول تصفيات البطولتين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "COVID-19" الذي تسببت في توقف الأنشطة الرياضية في القارة وخارجها لبعض الوقت.

فبالنسبة لبطولة كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021"، ستستؤنف التصفيات في الفترة من (9 – 17) نوفمبر 2020 بإقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة لمرحلة المجموعات، فيما تقام الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة في الفترة من (22 – 30) مارس 2021.

أما في ما يخص مونديال "قطر 2022"، يتنافس 40 منتخبا على البطاقات الخمس المؤهلة للنهائيات، وستنطلق الرحلة في الفترة ما بين 31 مايو و15 يونيو 2021، بإقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية لمرحلة المجموعات. بينما ستقام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، فيما تم تحديد الفترة من (4 – 12) أكتوبر 2021 لمباريات الجولتين الخامسة والسادسة.

وستقام مباريات مرحلة الملحق في الفترة ما بين (8 – 16) نوفمبر 2021.

في سياق متصل، يراقب الـ"كاف" الموقف عن كثب، ويعمل بالتعاون مع الجهات المختصة فيما يخص استضافة المباريات، وسيقوم بالإعلان عن تطورات الأحداث التي تؤثر على إقامة المباريات وتحديد الملاعب المخصصة لها في الوقت المناسب.

وستكون المنتخبات المشاركة على موعد مع جدول مزدحم اعتباراً من نوفمبر 2020 وحتى نوفمبر 2021، في السباق حول حجز المقاعد المتاحة لنهائيات البطولتين.

cafonline.com

المصدر: "cafonline.com"