من هو رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد؟

أكد نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الهولندي رونالد كومان، سيكون مدربا له حتى عام 2022، وذلك بعد يومين من إقالة المدير الفني السابق كيكي سيتين.

وقال النادي الكتالوني، الذي يخطط لإحداث ثورة في صفوفه بعد الخسارة الأخيرة المهينة أمام بايرن ميونخ 2-8 في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا: "توصل إف سي برشلونة ورونالد كومان إلى اتفاق لتولي تدريب الفريق الأول حتى 30 يونيو 2022".

من هو كومان؟

ولد رونالد كومان في 21 مارس 1963 في مدينة زاندام الهولندية، ويبلغ من العمر 57 عاما، وله تاريخ حافل في الملاعب كلاعب ومدرب.

كومان اللاعب

بدأ كومان مسيرته الاحترافية في عام 1980 مع نادي خرونيغين الهولندي، ولعب له حتى عام 1983، لينتقل بعدها إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي، ولعب له 64 مباراة وسجل 23 هدفا، قبل أن ينضم في العام 1986 إلى نادي بي أس في آيندهوفن الهولندي، وظل معه حتى العام 1989.

🙌 @RonaldKoeman played for Barça from 1989 to 1995

2️⃣6️⃣4️⃣ games

8️⃣8️⃣ goals

💙❤️ #KoemanCulerpic.twitter.com/PUGIMm6EXE — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2020

المحطة الأهم في حياة كومان كلاعب، كانت مع نادي برشلونة، الذي انضم إليه في العام 1989، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني أربع مرات، وقاده أيضا إلى إحراز باكورة ألقابه في مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 1992.

كومان المدافع الهداف

امتاز كومان خلال مسيرته كلاعب بالإجادة في مركز قلب الدفاع، بسبب قدراته المميزة مع الكرة، كما كان يمتلك قدرة مميزة على تسجيل الأهداف عبر التصويبات طويلة المدى، وبشكل خاص من الضربات الحرة المباشرة، حيث يعد أكثر المدافعين تسجيلا في تاريخ نادي برشلونة، وسجل كومان 90 هدفا خلال مسيرته كلاعب، يتصدر بها قائمة هدافي العالم من المدافعين عبر التاريخ.

كومان مع منتخب هولندا

شارك في 78 مباراة مع منتخب هولندا وسجل 22 هدفا، وأبرز إنجازاته مع المنتخب هو الفوز بكأس الأمم الأوروبية عام 1988.

كومان المدرب

تباينت مسيرة كومان كمدرب بين الصعود والهبوط، حيث عاش فترة جيدة مع نادي أياكس بين موسمي 2001 و2005، حقق خلالها لقب الدوري الهولندي في مناسبتين، ولقب كأس هولندا مرة واحدة، كما حقق لقب الدوري الهولندي في موسم 2006-2007 رفقة نادي آيندهوفن، ولقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2007-2008 مع نادي فالنسيا، وهو موسمه الوحيد كمدرب في الدوري الإسباني، كما تولى تدريب ناديي ساوثهامبتون وإيفرتون الإنجليزيين، لكن فترته في الدوري الإنجليزي الممتاز لم تكن على قدر التطلعات.

وكانت آخر تجارب كومان في مجال التدريب مع منتخب بلاده، الذي تولى مسؤولية الإشراف عليه في العام 2018، وقاده للتأهل لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2020، التي أرجئت إلى العام المقبل، قبل أن يترك كومان منصبه في منتخب الطواحين من أجل تدريب برشلونة انطلاقا من الموسم الجديد.

المصدر: وكالات