هاليب تتوج بلقب بطولة براغ التشيكية للتنس (فيديو)

توجت الرومانية سيمونا هاليب بلقب بطولة براغ التشيكية لكرة المضرب، بعد تغلبها في المباراة النهائية اليوم الأحد على البلجيكية إليز ميرتنز بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت هاليب المصنفة الأولى في البطولة وثانيا عالميا والبالغة 28 عاما من حسم النهائي لمصلحتها بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-2 و7-5، خلال ساعة واحدة و33 دقيقة.

Top seed @Simona_Halep wins her 21st career WTA singles title 🏆 and her first of the summer ☀️



Halep defeats Mertens, 6-2, 7-5, to claim the @tennispragueopn trophy! pic.twitter.com/euUERFlEQG — wta (@WTA) August 16, 2020

وهذا اللقب هو الـ21 للنجمة الرومانية خلال مسيرتها الاحترافية.

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ولم تعلن هاليب حتى الآن ما إذا كانت ستشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي تنطلق في الـ31 من أغسطس الجاري، واكتفت بالقول بعد تتويجها اليوم: "سأستمتع بهذا الانتصار وسأفكر في الأمر لاحقا".

المصدر: rsport.ria.ru