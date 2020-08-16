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هاليب تتوج بلقب بطولة براغ التشيكية للتنس (فيديو)

الرياضة

هاليب تتوج بلقب بطولة براغ التشيكية للتنس (فيديو)
Globallookpress Rob Prange
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توجت الرومانية سيمونا هاليب بلقب بطولة براغ التشيكية لكرة المضرب، بعد تغلبها في المباراة النهائية اليوم الأحد على البلجيكية إليز ميرتنز بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت هاليب المصنفة الأولى في البطولة وثانيا عالميا والبالغة 28 عاما من حسم النهائي لمصلحتها بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-2 و7-5، خلال ساعة واحدة و33 دقيقة.

وهذا اللقب هو الـ21 للنجمة الرومانية خلال مسيرتها الاحترافية.

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ولم تعلن هاليب حتى الآن ما إذا كانت ستشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي تنطلق في الـ31 من أغسطس الجاري، واكتفت بالقول بعد تتويجها اليوم: "سأستمتع بهذا الانتصار وسأفكر في الأمر لاحقا".

المصدر: rsport.ria.ru

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