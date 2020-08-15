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هاليب تصعد لمواجهة ميرتنز في نهائي بطولة براغ للتنس (فيديو)

الرياضة

هاليب تصعد لمواجهة ميرتنز في نهائي بطولة براغ للتنس (فيديو)
Globallookpress Rob Prange
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تغلبت الرومانية سيمونا هاليب على مواطنتها إيرينا كاميلا بيجو بمجموعتين نظيفتين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة براغ التشيكية للتنس.

وتمكنت هاليب المصنفة الأولى في البطولة وثانيا عالميا والبالغة 28 عاما من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين دون مقابل، بواقع 7-6 و6-3، خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.

وستواجه هاليب في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 200 ألف دولار، البلجيكية إليز ميرتنز الفائزة بدورها في نصف النهائي الثاني على التشيكية كريستينا بليسكوفا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و7-6، خلال ساعة واحدة و55 دقيقة.

المصدر: rsport.ria.ru

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