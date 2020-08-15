هاليب تصعد لمواجهة ميرتنز في نهائي بطولة براغ للتنس (فيديو)

تغلبت الرومانية سيمونا هاليب على مواطنتها إيرينا كاميلا بيجو بمجموعتين نظيفتين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة براغ التشيكية للتنس.

وتمكنت هاليب المصنفة الأولى في البطولة وثانيا عالميا والبالغة 28 عاما من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين دون مقابل، بواقع 7-6 و6-3، خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.

Super Simo 💪@Simona_Halep takes down compatriot Begu 7-6, 6-3 to advance to the @tennispragueopn final! She’ll face Elise Mertens for the title. pic.twitter.com/qVtHIBue9S — wta (@WTA) August 15, 2020

وستواجه هاليب في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 200 ألف دولار، البلجيكية إليز ميرتنز الفائزة بدورها في نصف النهائي الثاني على التشيكية كريستينا بليسكوفا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و7-6، خلال ساعة واحدة و55 دقيقة.

No.3 seed @elise_mertens moves forward ⏩ into the @tennispragueopn final!



She defeats Kristyna Pliskova in two tight sets, 7-5, 7-6(4). pic.twitter.com/YD5UsCJw2T — wta (@WTA) August 15, 2020

المصدر: rsport.ria.ru