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رسميا.. كلوب أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي 2020

الرياضة

رسميا.. كلوب أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي 2020
Reuters PHIL NOBLE
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي منح الألماني يورغن كلوب جائزة أفضل مدرب بالدوري الممتاز عن موسم 2019-2020، بعد نجاحه في قيادة ليفربول لنيل لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1990.

وتفوق المدير الفني للريدز على فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، وبراندن رودجرز مدرب ليستر سيتي، وكريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد.

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وتنضم هذه الجائزة الفردية لإنجازات ليفربول هذا الموسم، بعد تتويج ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة لهذا الموسم، وحصول قائده جوردان هندرسون على أفضل لاعب من رابطة النقاد والكتاب الرياضيين الإنجليزية.

ويستمر هندرسون في سباق آخر على نفس اللقب، بعد أن كشفت رابطة اللاعبين المحترفين قائمة المرشحين لنيل جائزة لاعب العام في إنجلترا للموسم المنقضي، 2019-2020 والتي ضمت ساديو ماني، أرنولد، كيفين دي بروينه، داني إنجز، نيك بوب وجيمي فاردي.

المصدر: twitter\premierleague

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