تركي آل الشيخ ينشر فيديو مع مدرب برشلونة بعد الفضيحة التاريخية

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في السعودية ومالك نادي ألميريا، فيديو من لقاء سابق مع مدرب برشلونة كيكي سيتين، وهو يشرح له بعض تكتيكات كرة القدم على السبورة الخاصة بالمدربين.

وجاء ذلك بعد الخسارة المدوية التي تلقاها الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 في المباراة التي جمعتهما الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

والله عندي نظرة ... لاعاد تناقشوني ! pic.twitter.com/uRa22JYnOS — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 14, 2020

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وكانت تقارير إسبانية تحدثت عن رغبة آل الشيخ بالتعاقد مع كيكي سيتين لتدريب بيراميدز المصري في وقت سابق عندما كان رئيسا للنادي، قبل أن يتدخل برشلونة ويتعاقد معه ويقرر سيتين الذهاب للبارسا.

المصدر: twitter\Turki_alalshikh