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في حدث نادر في عالم الساحرة المستديرة.. طرد لاعبين "شقيقين" خلال مباراة واحدة (فيديو)

الرياضة

في حدث نادر في عالم الساحرة المستديرة.. طرد لاعبين
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شهدت مباراة أرسنال وضيفه أوفا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة حدثا نادرا.

وخلال اللقاء تعرض اثنين من لاعبي أرسنال للطرد بعد تلقي كل منهما بطاقتين صفراوين خلال أوقات متفاوتة أثناء المباراة.

والمفارقة النادرة، هي أن اللاعبان المطرودان شقيقان، وهما الزامبيان، كينغز كينغوا الذي طرد في الدقيقة الـ85، وإيفانز كينغوا الذي طرد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة أوفا بنتيجة 3-2.

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المصدر: rsport.ria.ru

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