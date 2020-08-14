في حدث نادر في عالم الساحرة المستديرة.. طرد لاعبين "شقيقين" خلال مباراة واحدة (فيديو)

شهدت مباراة أرسنال وضيفه أوفا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة حدثا نادرا.

وخلال اللقاء تعرض اثنين من لاعبي أرسنال للطرد بعد تلقي كل منهما بطاقتين صفراوين خلال أوقات متفاوتة أثناء المباراة.

والمفارقة النادرة، هي أن اللاعبان المطرودان شقيقان، وهما الزامبيان، كينغز كينغوا الذي طرد في الدقيقة الـ85، وإيفانز كينغوا الذي طرد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة أوفا بنتيجة 3-2.

In perhaps an historic moment, Evans Kangwa receives a red card for Arsenal Tula.



Earlier in the same game, his brother Kings Kangwa also received a red card for the same team.



Is this the first time ever where two brothers were sent off for the same team in the same match?! https://t.co/DTjRF1yqxt — Russian Football News (@RusFootballNews) August 14, 2020

Evans ve Kings Kangwa kardeşler. İkisi de Arsenal Tula forması giyiyor ve ikisi de bu akşam kırmızı kart gördü! #RPL ve Dünya futbolu için ilginç bir olay. pic.twitter.com/0gEEKaFojG — Rusya Premier Ligi 🇹🇷🇷🇺 (@RPLTUR) August 14, 2020

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المصدر: rsport.ria.ru