بيرلو يصدم رونالدو بسبب ميسي

أعادت الصحف العالمية البحث في أرشيف التصريحات لأندريا بيرلو، بعد تعيينه مديرا فنيا ليوفنتوس، وكشفت النقاب مجددا عن تصريح له يعود لعام 2015 قبل اعتزاله، عن تشكيلته المثالية.

واختار المايسترو الإيطالي وقتها لتلك التشكيلة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، واستبعد لاعبه الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وجاء ذلك خلال مقابلة مع "فوت ميركاتو" اختار فيها بيرلو التشكيل الأمثل لأفضل 11 لاعبا عاصرهم في مسيرته.

كما المرة التقط الثنائي صورة وعلق عليها بيرلو: "مع الأفضل ليونيل ميسي"، وذلك عقب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين برشلونة ويوفنتوس 2015، التي أقيمت على الملعب "الأولمبي" في برلين، وفاز وقتها الفريق الكتالوني 3-1.

In this house, we cherish Andrea Pirlo. pic.twitter.com/i6nNbdGK9R — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) August 9, 2020

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ولم تكن تلك المناسبة الوحيدة التي جاهر بها بيرلو بتفضيله ميسي على حساب رونالدو، إذ كانت المرة الأخيرة يوم مباراة اعتزاله كرة القدم في سان سيرو مع الأساطير، حين طلبت شبكة "سكاي سبورتس" منه تسمية أفضل لاعب واجهه على الإطلاق، فأجاب بلا تردد، "ليونيل ميسي".

وكثرت الأنباء التي تتحدث عن احتمالية رحيل الدون عن يوفنتوس بعد وصول بيرلو إلى سدة الإشراف الفني على الفريق، في ظل ترقب عشاق اليوفي للتعاون بين الثنائي وترجمتها إلى نتائج مبهرة في المستقبل.

المصدر: "وكالات"