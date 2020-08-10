ليفربول يعلن تعاقده مع لاعب جديد (صور)
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الاثنين، تعاقده مع الدولي اليوناني كوستاس تسيميكاس قادما من صفوف أولمبياكوس اليوناني بعقد طويل الأمد.
"For all my family and for my brother, we are very happy for this." 💫— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 10, 2020
Watch Kostas' first interview as a Red 🔴
ولعب تسيميكاس البالغ 24 عاما لأول مرة مع أولمبياكوس في ديسمبر عام 2015، وخاض معه 86 مباراة في جميع المسابقات، وساهم في تتويجه بلقب النسخة الأخيرة من الدوري المحلي.
Welcome to the champions, Kostas Tsimikas! 🙌 pic.twitter.com/tObP9fgUgS— LFC USA (🏆) (@LFCUSA) August 10, 2020
وودع أولمبياكوس مؤخرا الدوري الأوروبي على يد وولفرهامبتون الإنجليزي، الذي صعد لملاقاة إشبيلية الإسباني في ربع نهائي المسابقة القارية.
وقال تسيميكاس لموقع ليفربول بعد توقيع عقد انضمامه لبطل إنجلترا: "أنا سعيد جدا وفخور لوجودي هنا، فهو أكبر ناد في العالم، وسأبذل قصارى جهدي.. أحب البريميرليغ كثيرا وأشاهده، اللعب هنا كان حلما لي منذ الصغر".
وأضاف: "مع الكثير من العمل والتركيز على ما أفعله، وما يريده المدرب، سأكون في أعلى مستوى.. أريد مساعدة ليفربول على الفوز بالبريميرليغ مرة أخرى، ودوري أبطال أوروبا أيضا".
كوستاس لاعبًا للريدز! 🔴 pic.twitter.com/cW1gL2NH6W— ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) August 10, 2020
وسيرتدي تسيميكاس القميص رقم 21 مع "الريدز".
ولم يكشف ليفربول عن التفاصيل المالية للصفقة لكن تقارير صحفية ذكرت أن بطل الدوري الممتاز دفع 13 مليون يورو لضم تسيميكاس الذي خاض ثلاث مباريات مع المنتخب اليوناني منذ ظهوره الأول في 2018.
المصدر: وكالات