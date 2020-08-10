إسبانيا تواجه البرتغال وديا في أكتوبر المقبل

كشف الموقع الرسمي للمنتخب الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الاثنين أنه سيواجه نظيره البرتغالي بطل أوروبا في مباراة ودية في أكتوبر المقبل‮.‬

وستقام المباراة في البرتغال في السابع من أكتوبر قبل أن تواصل إسبانيا مسيرتها في النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية على أرضها في مواجهة سويسرا في العاشر من الشهر نفسه ثم تلعب خارج أرضها في مواجهة أوكرانيا في الـ14 من أكتوبر‮.‬

🚨 OFICIAL | España jugará contra Portugal (@selecaoportugal) su primer amistoso de 2020



ℹ️ https://t.co/9VXVevoeUlpic.twitter.com/KYzsLdBKta — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 10, 2020

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وسيبدأ المنتخب الإسباني الذي يدربه لويس إنريكي مسيرته في الدوري الأوروبي للأمم خارج أرضه أمام ألمانيا في الثالث من سبتمبر المقبل ثم يستضيف نظيره الأوكراني بعدها بثلاثة أيام‮.‬

المصدر: رويترز