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رسميا.. ريال مدريد يعلن انتقال "ميسي الياباني" إلى فياريال (فيديو وصور)

الرياضة

رسميا.. ريال مدريد يعلن انتقال
Reuters Brad Penner
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين، رحيل لاعبه الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو إلى صفوف فياريال خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في بيان النادي الملكي: "ريال مدريد وفياريال، توصلا لاتفاق بإعارة اللاعب كوبو الموسم المقبل، وحتى 30 يونيو 2021".

يذكر أن كوبو لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة لصفوف ريال مايوركا الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، وتلقى عدة عروض للإعارة نظرا لخروجه من حسابات الفرنسي زيدان الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

واختار كوبو فياريال في ظل اهتمام أوناي إيمري المدير الفني للـ"الغواصات الصفراء" بخدماته، حيث يسعى اللاعب الشاب للحصول على فرصة مستمرة للعب والمشاركة.

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وانضم كوبو، البالغ من العمر 19 عاما، إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي، قادما من نادي طوكيو الياباني، في صفقة قدرت قيمتها بمليوني يورو.

يذكر أن كوبو، الملقب بـ "ميسي اليابان" قضى 4 سنوات في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا"، في الفترة ما بين (2011 و2015 )، وعقدت جماهير الفريق الكتالوني الآمال عليه ليكون خليفة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد "البلوغرانا"، بعد انتهاء مسيرته الكروية.

المصدر: وكالات

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