شاهد.. نيمار يقوم بحركة "ساحرة" مذهلة

استعرض النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، مهاراته الفنية العالية بحركة مذهلة خلال تدريبات الفريق.

ونشر نيمار مقطع فيديو عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام" يظهر لقطة "ساحرة" قام بها البرازيلي بمهارة فنية عالية، حول الكرة من فوق رأسه إلى زميله الإسباني أندير هيريرا الذي سددها قوية في الشباك ليحتفلا بشكل جنوني.

ويستعد نيمار مع زملائه للمباراة المرتقبة أمام أتالانتا الإيطالي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليغ"، يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتلقى فريق باريس سان جيرمان، دفعة معنوية قوية، بعد خوض نجمه كيليان مبابي، تدريبات بالكرة، للمرة الأولى منذ إصابته قبل أسبوعين، وذلك على هامش معسكر الفريق الباريسي في لشبونة، وذلك وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

المصدر: "instagram/neymarjr"