قائمة أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد دور الـ16

تربع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني على عرش صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد مباريات دور الـ 16 من الموسم الحالي للبطولة.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي 13 هدفا حتى الآن، مبتعدا بفارق ثلاثة أهداف عن الفتى النرويجي "الذهبي" إيرلينغ هالاند، الذي سجل 8 أهداف لفريقه السابق ريد بول سالزبورغ النمساوي، وهدفين لفريقه الحالي بوروسيا دورتموند الألماني، قبل خروجه من البطولة، ويليهما في المركز الثالث اللاعب الكرواتي ميسلاف أورسيتش، مهاجم فريق دينامو زغرب، برصيد 7 أهداف، وودع البطولة أيضا.

🔴 Bayern hero @lewy_official wins #UCLMOTM for his display against Chelsea ⚽️⚽️🅰️🅰️



👀 Robert Lewandowski will be one of four options for Player of the Week. You can vote tonight 🔝 pic.twitter.com/TYxWrOmlaj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020

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وفيما يلي ترتيب الهدافين العشرة الأوائل بعد دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ":

- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – 13

- النرويجي إيرلينغ هالاند (ريد بول سالزبورغ، بوروسيا دورتموند) – 10 أهداف

- الكرواتي ميسلاف أورسيتش (دينامو زغرب) – 7 أهداف

- البرازيلي غابرييل جيسوس (مانشستر سيتي) – 6 أهداف

- الألماني سيرج جنابري (بايرن ميونخ) – 6 أهداف

- الهولندي ممفيس ديباي (ليون) – 6 أهداف

- البلجيكي درايس ميرتينز (نابولي) – 6 أهداف

- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 6 أهداف

- الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي) – 6 أهداف

- الدنماركي أندريس كونرادسين (روزنبورغ) – 5 أهداف.

المصدر: وكالات