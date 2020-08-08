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مباريات "نارية" في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. جدول ومواعيد المباريات

الرياضة

مباريات
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أسدل الستار، مساء السبت، على مباريات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونز ليغ"، بعد توقف لفترة طويلة بسبب تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19".

وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية الكبار لدوري الأبطال: أتالانتا (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، لايبزيغ (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، ليون (فرنسا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، برشلونة (إسبانيا).

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فيما يلي مواعيد مباريات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ":

الأربعاء 12 أغسطس، الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

أتالانتا (إيطاليا) - باريس سان جيرمان (فرنسا)

الخميس 13 أغسطس، الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

لايبزيغ (ألمانيا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

الجمعة 14 أغسطس، الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

برشلونة (إسبانيا) - بايرن ميونخ (ألمانيا)

السبت 15 أغسطس، الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

مانشستر سيتي (إنجلترا) - ليون (فرنسا).

المصدر: RT 

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