مباريات "نارية" في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. جدول ومواعيد المباريات

أسدل الستار، مساء السبت، على مباريات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونز ليغ"، بعد توقف لفترة طويلة بسبب تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19".

وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية الكبار لدوري الأبطال: أتالانتا (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، لايبزيغ (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، ليون (فرنسا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، برشلونة (إسبانيا).

🤩 Introducing your 2019/20 quarter-finalists...



Who do you 𝐖𝐀𝐍𝐓 to win this year?#UCLpic.twitter.com/JtCoYtmlvg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020

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فيما يلي مواعيد مباريات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ":

الأربعاء 12 أغسطس، الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

أتالانتا (إيطاليا) - باريس سان جيرمان (فرنسا)

الخميس 13 أغسطس، الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

لايبزيغ (ألمانيا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

الجمعة 14 أغسطس، الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

برشلونة (إسبانيا) - بايرن ميونخ (ألمانيا)

السبت 15 أغسطس، الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

مانشستر سيتي (إنجلترا) - ليون (فرنسا).

😎 The quarter-finals are set!



Who will win the 🏆 this year?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020

المصدر: RT