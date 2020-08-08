بايرن ميونخ يكتسح تشيلسي ويوجه إنذارا شديد اللهجة لبرشلونة

أكد فريق بايرن ميونخ الألماني علو كعبه على تشيلسي الإنجليزي بفوزه عليه (4-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ".

وأحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدفين الأول والرابع للعملاق البافاري، في الدقيقتين (10 من ضربة جزاء، و83)، بينما تكفل زميلاه، المهاجم الكرواتي إيفان بيريشيتش، ولاعب خط الوسط الفرنسي كورينتين توليسو، بالهدفين الآخرين في الدقيقتين (24، و76) على الترتيب.

إقرأ المزيد

أما هدف تشيلسي اليتيم فقد حمل توقيع مهاجم، تامي أبراهام، الذي سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

وجدد بايرن ميونيخ بذلك فوزه على تشيلسي، بعد تغلبه عليه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

وضرب بايرن ميونخ موعدا، في الدور ربع النهائي للبطولة، مع برشلونة الذي تغلب بدوره على ضيفه نابولي (3-1)، في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء السبت أيضا، على ملعب "كامب نو"، من دور 16 "للتشامبيونزليغ"، وتفوق الفريق الكتالوني على الفريق الإيطالي (4-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد تعادل الفريقين في مباراة الذهاب (1-1)، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، على ملعب "سان باولو" بمدينة نابولي، وذلك قبل توقف الأنشطة الكروية لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

المصدر: RT