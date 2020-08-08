قناة الأهلي تزف نبأ سارا لجماهيره

أعلنت قناة نادي الأهلي المصري لكرة القدم، عن قرب إتمام صفقة ضم اللاعب رمضان صبحي نجم الفريق المعار من نادي هدرسفيلد الانجليزي.

وقالت قناة الأهلي: "ترقبوا خبرا سارا بخصوص رمضان صبحي، خلال الساعات المقبلة".

وذكر مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات صحفية: "تطورات جديدة مع مسؤولي نادي هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي، وهي موافقتهم على تمديد إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم"، ليكون هذا هو الخبر السار، الذي ستعلن عنه قناة الأهلي خلال ساعات قليلة.

المصدر: "stadelahly"