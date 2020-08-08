فان بيرسي ينضم للطاقم الفني لفينورد

أعلن النجم الهولندي المعتزل، روبن فان بيرسي، أنه انضم للطاقم الفني لنادي فينورد روتردام لكرة القدم، لمساعدة مهاجمي الفريق في إنهاء الهجمات واستكشاف عالم التدريب.

وقال فان بيرسي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام هولندية، اليوم السبت: "مهمتي في فينورد ليست رسمية، ولهذا أجد صعوبة في تسميتها. فعلى سبيل المثال لا أعتبر نفسي مدربا للمهاجمين.. سأترك لنفسي الفرصة لاستكشاف الأمر هنا، وما إذا كان الوضع سيروق لي، وهل سأتمكن من مساعدة الطاقم الفني قليلا أم لا".

وتابع صاحب الـ37 عاما: "كان من المفترض أن أنضم لفينورد في الموسم الماضي، لكنه لم يحدث. اتصل بي ديك أدفوكات (المدرب الحالي لفينورد)، وعرض علي الانضمام لناديه، ولا يمكنك أن ترفض طلبا من ديك".

وأنهى فان بيرسي مسيرته كلاعب في صفوف فينورد قبل عام، بعد عودته للنادي الذي بدأ فيه مسيرته في المستطيل الأخضر خلال سنوات المراهقة.

وخلال مسيرته حقق فان بيرسي نجاحات كثيرة في أرسنال، ومانشستر يونايتد، وفناربخشه، كما شارك في 102 مباراة دولية مع منتخب هولندا.

المصدر: رويترز