الزمالك يهزم المصري بهدف وحيد

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على منافسه المصري البورسعيدي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين الزمالك بالفضل في انتصاره لمدافعه محمود علاء، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 55 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "برج العرب".

وتعود الحياة لبطولة الدوري المصري بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة كورونا.

ورفع الزمالك رصيده بعد هذا الفوز إلى 34 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند 20 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات