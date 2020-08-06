رسميا.. بوتاس يجدد عقده مع مرسيدس

أعلن فريق مرسيدس، بطل العالم للفورمولا واحد، اليوم الخميس، توقيع عقد جديد مع سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس، سيبقيه في صفوفه حتى العام 2021.

وقال بوتاس (30 عاما) في بيان "أنا سعيد جدا للبقاء مع مرسيدس حتى العام 2021 والبناء على النجاحات التي حققناها حتى الآن".

وتابع الفائز بالسباق الأول هذا العام في النمسا بعد الروزنامة المعدلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كنا في تطور مستمر في الأعوام القليلة الماضية، وعملنا على كل جانب من أدائي. أنا واثق أنني اليوم أقوى من أي وقت مضى ولكن بإمكاني رفع مستوياتي".

وأردف "منذ أن عشقت الفورمولا واحد في طفولتي كان حلمي أن أصبح بطلا للعالم يوما ما".

وانضم بوتاس، الذي حل وصيفا لبطل العالم في الموسم الماضي زميله في الفريق البريطاني لويس هاميلتون، إلى مرسيدس في العام 2017، وحقق منذ ذلك الوقت ثمانية انتصارات وانطلق 12 مرة من المركز الأول، علما أنه بدأ مسيرته مع وليامس عام 2013.

المصدر: أ ف ب