رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع آكي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أمس الأربعاء، تعاقده مع مدافع بورنموث، الهولندي، نايثن آكي، لخمس سنوات، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي تعاقد الفريق المملوك إماراتيا مع آكي، بعد يوم واحد من إعلانه قدوم الجناح الإسباني، فيران توريس، من فالنسيا.

وقال آكي (25 عاما)، في بيان نشره ناديه الجديد: "يملك السيتي أفضل تشكيلة في إنجلترا في العقد الأخير. القدوم إلى هنا يشكل حلما لي. هذا فريق كبير يغص بالنجوم العالميين".

وكان آكي، انضم إلى بورنموث قادما من تشيلسي عام 2017، وأعلن أكثر من ناد رغبته في التعاقد معه، لا سيما بعد سقوط بورنموث إلى دوري الدرجة الثانية.

وعانى "سيتيزنز" من مشكلات دفاعية الموسم الفائت، فبالاضافة إلى إصابة الفرنسي إيميريك لابورت وغيابه مدة طويلة عن الملاعب، تراجع مستوى الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، وجون ستونز، في حين ترك قائد الفريق السابق البلجيكي، فانسان كومباني، فراغا كبيرا في الخط الخلفي، واضطر مدرب "السيتي"، الإسباني بيب غوارديولا إلى إشراك لاعب الوسط الدفاعي البرازيلي فرنادينيو في مركز قلب الدفاع مرات عدة هذا الموسم.

المصدر: أ ف ب