لوكوموتيف موسكو يعلن رحيل "الملك البيروفي"
أعلن نادي موسكو لوكوموتيف وصيف بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا، الانفصال عن المهاجم البيروفي جيفرسون فارفان، بعد انتهاء عقد اللاعب مع نهاية الموسم الحالي.
ونشر الفريق الرسي بيان عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، قال فيه: "جيف، شكرا لك على اللعب الفضائي والمشاعر الرائعة التي قدمتها لنا لمدة أربعة مواسم! حظا سعيدا، ملك بيرو!".
وأشار النادي إلى أن فارفان سيأتي إلى اجتماع الفريق يوم 8 أغسطس الجاري، ليشكر جماهيرنا شخصيا على دعمهم الناري.
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Джефферсон Фарфан покидает «Локомотив» 🙌🏼 69 матчей за «Локо», 25 мощнейших голов, 12 голевых передач, Чемпионство, 2 кубка и Суперкубок России – Джефф, спасибо за космическую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырёх сезонов!🔥🔥🔥 Удачи тебе, #ПеруанскийКороль! @jefferson_farfan_oficial🔝 Джефф придёт на встречу с командой 8 августа, чтобы лично поблагодарить наших болельщиков за огненную поддержку! ❤💚
وشارك جيفرسون فارفان (35 عاما) في 69 مباراة مع لوكوموتيف موسكو، وسجل 25 هدفا، إضافة إلى 12 تمريرة حاسمة، وتوج بلقب بطل الدوري الروسي للموسم (2017-2018)، وفاز بكأس روسيا مرتين، ومرة واحدة بكأس السوبر.
المصدر: "instagram/fclokomotiv"