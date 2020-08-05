سارة إيراني تتعرض لموقف محرج بسسب قيود فيروس كورونا (فيديو)

خرقت لاعبة التنس الإيطالية سارة إيراني، بروتوكول السلامة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد مباراتها أمام منافستها الرومانية سورانا كريستيا، ضمن دورة باليرمو الإيطالية الدولية للتنس.

وخلعت سارة إيراني حزام معصمها "سهوا" وألقته لأحدى المشجعات، منتهكة بشدة بروتوكولات السلامة المتعلقة بإجراءات منع انتشار فيروس كورونا، وسرعان ما أدركت اللاعبة الإيطالية خطأها واعتذرت للحكم.

¡EL ERROR DE SARA ERRANI!

🎾 La italiana ganó su partido frente a Cirstea y sin darse cuenta regaló sus muñequeras a la gente, ¡pero esta prohibido por el nuevo protocolo!

🎾 Le reacción de la umpire lo dice todo 🤦‍♂️. pic.twitter.com/tY18HV8lhH — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 4, 2020

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وتغلب إيراني على منافستها الرومانية، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-5) و (1-6) و (6-4)، للتأهل إلى الدور ثمن النهائي، وتضرب موعدا فيه مع التشيكية كريستينا بليشكوفا، التي فازت بدورها على اليونانية ماريا سكاري بمجموعتين نظيفتين.

المصدر: وكالات