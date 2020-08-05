ليفربول يسعى لضم جمال

يسعى نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لضم اللاعب الشاب جمال لويس مدافع فريق نورويتش سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض نورويتش سيتي، وفقا لصحيفة "التليغراف" الإنجليزية، عرضا من ليفربول بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لضم جمال لويس.

Liverpool will have to pay £20m for Jamal Lewis with Norwich under no pressure to sell | @Matt_Law_DThttps://t.co/p5ZEycGkJA — Telegraph Football (@TeleFootball) August 5, 2020

ويطلب نورويتش سيتي من "الريدز" بمضاعفة المبلغ، للظفر بخدمات اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما.

ولعب جمال لويس بانتظام مع فريقه الموسم الماضي، حيث شارك في 33 مباراة في جميع المسابقات، وأحرز خلالها هدفا وحيدا، وظهر بمستوى مبهر.

🔎 SCOUT REPORT | 22-year old Norwich left-back Jamal Lewis is in negotiations with Liverpool over a switch to Anfield according to multiple local reporters. He has a £10M price tag which #LFC are willing to meet.



Good option for the Reds? 👇🏻🗣 pic.twitter.com/mbeWDIjXxO — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) August 4, 2020

المصدر: وكالات