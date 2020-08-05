رسميا.. مانشستر سيتي يضم توريس من فالنسيا

قال مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه ضم فيران توريس من فالنسيا، إذ وقع الجناح الإسباني البالغ عمره 20 عاما على عقد لخمسة مواسم.

ولم يعلن الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية، قالت إن فالنسسيا سيحصل على 23 مليون يورو.

وأحرز توريس ستة أهداف وصنع ثمانية في جميع المسابقات هذا الموسم، واحتل فالنسيا المركز التاسع في الدوري الإسباني.

ويأتي تعاقد مانشستر سيتي مع توريس بعد رحيل الألماني ليروي ساني عن الفريق الشهر الماضي، لينضم لبايرن ميونخ بطل ألمانيا، مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت أخرى.

وأنهى "السيتي"، الدوري الإنجليزي في المركز الثاني، متأخرا بفارق 18 نقطة عن ليفربول البطل، لكنه نال لقب كأس المحترفين، وسيواجه ريال مدريد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة، بعد فوزه 2-1 في الذهاب.

المصدر: رويترز