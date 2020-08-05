هيسكي ينصح صلاح ويقيم عمرو زكي و"ميدو"

تحدث الإنجليزي إيميل هيسكي، مهاجم ليفربول وويغان السابق، عن بعض اللاعبين المصريين الذين خاضوا تجارب احترافية في الدوري الإنجليزي، وعن نجم "الريدز" الحالي، محمد صلاح.

وقال هيسكي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "عندما نتحدث عن ثلاثي ليفربول الهجومي، يجب أن نضع اسم محمد صلاح أولا".

وأضاف "صلاح حقق طفرة مع ليفربول، وإذا أخرجته من المثلث الهجومي، سيفقد الفريق توازنه، وهو السبب في تألق ساديو ماني وروبرتو فيرمينو".

وتابع المهاجم الدولي الإنجليزي السابق: "أنصح صلاح بالاستمرار في صفوف ليفربول.. لو لم يفز الفريق بالدوري (في الموسم المنصرم) كنت سأوجهه بخوض تحد جديد في بلد آخر".

وأتم هيسكي: "ولكن بعد حصد اللقب لا بد أن يثبت نفسه مع ليفربول ويفوز مرة أخرى بالبريميرليغ. لقد توج بجميع الألقاب مع الفريق، ربما التحدي الحقيقي هو أن يعيد الفوز بهذه البطولات مرة أخرى".

وعن عمرو زكي، لاعب ويغان السابق، علق هيسكي قائلا: "كان لاعبا رائعا، تعجبنا في الفريق عندما تم ضمه، لكنه ظهر بشكل جيد في مباراته الأولى، إلا أن الإصابة أنهت مشواره الاحترافي مبكرا".

وعن أحمد حسام "ميدو" قال هيسكي: "ميدو مهاجم جيد، تجربته في توتنهام كانت رائعة، لكن لم تنجح تلك التجربة بنفس الشكل مع ويغان".

المصدر: وكالات