بيدرو يخضع لعملية جراحية في الكتف

أعلن الإسباني بيدرو رودريغيز لاعب فريق تشلسي اليوم الثلاثاء، أنه خضع لعملية جراحية ناجحة إثر إصابة في الكتف.

وتعرض بيدرو للإصابة في آخر مباراة له مع تشيلسي، أمام جاره أرسنال (1-2)، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم السبت الماضي.

وشارك بيدرو بدلا من المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، الذي أحرز هدف القدم "للبلوز" في بداية الشوط الأول، قبل أن يتعرض بدوره لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ويخرج من الملعب.

وقال بيدرو عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام": "الجراحة سارت على ما يرام، سأعود قريبا، كان من المؤسف عدم الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، شكرا على مساندتكم".

وذكرت تقارير إعلامية أن بيدرو، الذي ينتهي عقده مع تشلسي بنهاية هذا الشهر، وافق على الانتقال إلى روما الإيطالي في صفقة انتقال حر.

المصدر: وكالات