باولو ديبالا يتفوق على رونالدو

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن جوائز أفضل اللاعبين للموسم (2019-2020)، الذي انتهى بتتويج يوفنتوس باللقب للمرة التاسعة على التوالي، والـ36 في تاريخه.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة، أن الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي.

وسجل النجم ديبالا الملقب بـ"الجوهرة" 11 هدفا ليوفنتوس، في الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، خلال 33 مباراة، وصنع 11 هدفا.

Performance decisive per distinguersi ed essere i migliori! 🔥 🔝

Ecco tutti gli MVP della #SerieATIM 2019/2020. 👏https://t.co/r7y1ALDV8G#WeAreCalciopic.twitter.com/EiRvvaVNOG — Lega Serie A (@SerieA) August 4, 2020

بينما خرج زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خالي الوفاض، بالرغم من إحرازه 31 هدفا، واحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري، بفارق 5 أهداف عن مهاجم لاتسيو الإيطالي، تشيرو إيموبيلي، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل مهاجم في أوروبا أيضا.

وذهبت جوائز أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي للموسم (2019 – 2020) إلى كل من:

أفضل حارس مرمى: البولندي فويتسيخ تشيزني "يوفنتوس".

أفضل مدافع: الهولندي ستيفان دي فري "إنتر ميلان".

أفضل لاعب خط وسط: الأرجنتيني أليخاندرو داريو غوميز "أتالانتا".

أفضل مهاجم: الإيطالي تشيرو إيموبيلي "لاتسيو".

أفضل لاعب شاب: السويدي ديان كولوسيفسكي "بارما – يوفنتوس".

أفضل لاعب في الدوري الإيطالي: باولو ديبالا "يوفنتوس".

المصدر: وكالات