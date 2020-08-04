آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده بطريقة خاصة

احتفل مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم ورئيس هيئة الترفية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بعيد ميلاده الـ39، بنشر تدوينة مؤثرة.

وكتب آل الشيخ صباح اليوم الثلاثاء عبر حسابه في "تويتر": "39 عاما من العمر راحت.. وصارت مجرد رقم يكتب على الكيكة".

٣٩ عام من العمر ... راحت

وصارت مجرد رقم يكتب على الكيكه🙏🏻❤️🌹 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 3, 2020

وارتأى آل الشيخ الاحتفال بهذه الطريقة الخاصة بعيد ميلاده الذي غابت عنه روح الاحتفال، بسبب معاناته من مشاكل صحية.

وتدهورت الحالة الصحية لآل الشيخ مؤخرا بشكل مفاجئ، وسافر يوم السبت الماضي إلى ولاية نيويورك الأمريكية، لتلقي العلاج والاطمئنان على حالته.

ويتواجد حاليا في نفس المستشفى الذي أجرى فيه عدة عمليات جراحية في شهر يناير الماضي، وينتظر أن يخضع لعملية جراحية أخرى خلال الأيام المقبلة.

المصدر: "تويتر"