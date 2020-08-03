وفاة لاعب منتخب تونس عزيز التواتي

نعى الاتحاد التونسي لكرة القدم، لاعب منتخب "نسور قرطاج" للشباب (تحت 20 عاما) وجمعية أريانة، عزيز التواتي، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

وقال الاتحاد التونسي في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "الله أكبر وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى جوار ربه المغفور له المرحوم عزيز التواتي".

Fédération Tunisienne de Football

وأضاف: "وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم الدكتور وديع الجرىء (رئيس الاتحاد التونسي) باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء مكتب الاتحاد وكافة مكونات العائلة الموسعة لكرة القدم التونسية بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد في هذا المصاب الجلل، راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

المصدر: حساب الاتحاد التونسي على "فيسبوك"