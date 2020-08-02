الروسية بافليوتشينكوفا تقصي التونسية جابر وتتأهل لنهائي بطولة UTS الفرنسية للتنس (فيديو)

تأهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا إلى المباراة النهائية لبطولة UTS الفرنسية الودية للتنس، بفوزها على التونسية أُنس جابر بثلاث مجموعات دون رد، أمس السبت.

وحسمت الروسية المباراة لمصلحتها بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 16ـ14 و15ـ10 و16ـ10.

The Thunder strikes ⚡️@NastiaPav got the best of @Ons_Jabeur tonight and will meet @alizecornet in the women's final tomorrow.#UTShowdownpic.twitter.com/JZw2plFWtK — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) August 1, 2020

وستواجه بافليوتشينكوفا في نهائي بطولة UTS الفرنسية الودية (Ultimate Tennis Showdown) مساء اليوم الأحد، الفرنسية أليز كورنيت الفائزة بدورها في نصف النهائي الثاني على التشيكية بريندا فروهفيرتوفا بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع: 16-11 و16-10 و13-12.

The lava is flowing 🌋



The Volcano clinches the win 3-0 against Brenda Fruhvirtova.



Credits to the 13-year-old prodigy who kept up the level from the start, pushing @alizecornet to the limit.#UTShowdownpic.twitter.com/vLuPW1dBro — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) August 1, 2020

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المصدر: RT