إلغاء دورة اليابان المفتوحة للتنس

ألغيت دورة اليابان المفتوحة للسيدات، إحدى أبرز البطولات الآسيوية في كرة المضرب (التنس)، للمرة الأولى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر المنظمون، اليوم الثلاثاء.

وقال المنظمون في بيان: "كنا نحاول إيجاد وسائل (للابقاء على الدورة)، على غرار اللعب دون جمهور أو الحد من أعداد المتفرجين".

وأضافوا: "لكننا توصلنا إلى خلاصة صعبة، بأنه يتعين علينا إلغاء الدورة نظرا لصعوبة ضمان سلامتها".

ويأتي إلغاء دورة اليابان التي كانت مقررة في نوفمبر المقبل، بعد أسبوع من إلغاء كل منافسات كرة المضرب لعام 2020 في الجارة الصين.

وهذه صفعة جديدة لاستضافة الدورات الرياضية في اليابان، بعد تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية هناك من 2020 إلى صيف 2021.

وكانت ناومي أوساكا، توجت بلقب دورة اليابان في العام الماضي، لتصبح أول يابانية تحرز اللقب على أرضها منذ كيميكو داتي في 1995.

المصدر: أ ف ب