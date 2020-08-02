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رسميا.. كوكورين ينضم لنادي سبارتاك موسكو

الرياضة

رسميا.. كوكورين ينضم لنادي سبارتاك موسكو
twitter \ fcsm_official
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أعلن نادي سبارتاك الروسي الأحد، عن ضم مهاجم نادي زينيت بطرسبورغ ألكسندر كوكورين رسميا.

وقال سبارتاك في بيان: "إن النادي وقع عقدا طويل الأمد مع ألكسندر كوكورين وفق صفقة انتقال مجانية".

وسيحصل كوكورين البالغ 29 عاما، على 3,3 مليون يورو سنويا مع نادي العاصمة الروسية موسكو.

يذكر أن كوكورين لعب هذا الموسم مع سوتشي معارا من زينيت الذي انتهى عقد اللاعب معه بنهاية الموسم الجاري.

ولعب كوكورين 10 مباريات مع سوتشي سجل خلالها 7 أهداف وقام بـ3 تمريرات حاسمة.

المصدر: sport-interfax

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