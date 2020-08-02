رسميا.. كوكورين ينضم لنادي سبارتاك موسكو

أعلن نادي سبارتاك الروسي الأحد، عن ضم مهاجم نادي زينيت بطرسبورغ ألكسندر كوكورين رسميا.

وقال سبارتاك في بيان: "إن النادي وقع عقدا طويل الأمد مع ألكسندر كوكورين وفق صفقة انتقال مجانية".

وسيحصل كوكورين البالغ 29 عاما، على 3,3 مليون يورو سنويا مع نادي العاصمة الروسية موسكو.

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Фотографии первой тренировки Александра Кокорина в «Спартаке» уже у нас и на https://t.co/NYRkLvGtpQ 🖼 pic.twitter.com/zvx8fNLnWa — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020

يذكر أن كوكورين لعب هذا الموسم مع سوتشي معارا من زينيت الذي انتهى عقد اللاعب معه بنهاية الموسم الجاري.

ولعب كوكورين 10 مباريات مع سوتشي سجل خلالها 7 أهداف وقام بـ3 تمريرات حاسمة.

المصدر: sport-interfax