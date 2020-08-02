رسميا.. كوكورين ينضم لنادي سبارتاك موسكو
أعلن نادي سبارتاك الروسي الأحد، عن ضم مهاجم نادي زينيت بطرسبورغ ألكسندر كوكورين رسميا.
وقال سبارتاك في بيان: "إن النادي وقع عقدا طويل الأمد مع ألكسندر كوكورين وفق صفقة انتقال مجانية".
وسيحصل كوكورين البالغ 29 عاما، على 3,3 مليون يورو سنويا مع نادي العاصمة الروسية موسكو.
FCSM:GO! pic.twitter.com/f6n7nBx3nL— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020
📸 Знакомство с командой, тактика, практика 🎯— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020
Фотографии первой тренировки Александра Кокорина в «Спартаке» уже у нас и на https://t.co/NYRkLvGtpQ 🖼 pic.twitter.com/zvx8fNLnWa
يذكر أن كوكورين لعب هذا الموسم مع سوتشي معارا من زينيت الذي انتهى عقد اللاعب معه بنهاية الموسم الجاري.
ولعب كوكورين 10 مباريات مع سوتشي سجل خلالها 7 أهداف وقام بـ3 تمريرات حاسمة.
المصدر: sport-interfax