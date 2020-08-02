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محمد صلاح يظهر أمام فرعون حقيقي (صورة)

الرياضة

محمد صلاح يظهر أمام فرعون حقيقي (صورة)
AFP KHALED DESOUK
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نشر النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له وهو يقف أمام أحد التماثيل الفرعونية المصرية في إنجلترا.

ونشر صلاح الملقب بـ"الفرعون المصري" في الملاعب الإنجليزية، الصورة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا: "نحن متواجدون في كل مكان" في إشارة إلى آثار الحضارة الفرعونية المتواجدة في كافة دول العالم.

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وتوج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول هذا الموسم، بعد 30 عاما من الغياب عن منصة تتويج البريميرليغ، فضلا عن تحقيقه دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، إضافة إلى الألقاب الفردية التي حصدها وهي لقب هداف وأفضل لاعب في الدوري عام 2018، وهداف البطولة عام 2019.

المصدر: instagram\mosalah

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