بالصور.. ساعة محمد صلاح الفاخرة تتخطى حاجز 191 ألف دولار

سلط موقع sportune الفرنسي الضوء على الساعات التى يرتديها نجوم ليفربول الإنجليزي، والتي ظهروا بها في احتفالهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عاما عن خزائن النادي.

وذكر الموقع في تقريره أن مهاجم "الريدز" روبرتو فيرمينو البالغ 28 عاما يتصدر قائمة أغلى الساعات التي يرتديها نجوم الفريق الإنجليزي وظهر مرتديا إياها خلال احتفالات الفريق باللقب.

وقدر تكلفة الساعة المصنوعة من التيتانيوم وألياف الكربون بـ 350 ألف يورو وهي من نوع Twin Turbo Furious ويوجد 18 قطعة منها حول العالم.

واحتل النجم المصري محمد صلاح المركز الثاني في قائمة ساعات الفريق الفاخرة، حيث ارتدى ساعة من نوع Royal Oak Concept Flying Tourbillon والمقدر سعرها 164 ألف يورو (191,360) وتم إصدارها في عام 2018.

Liverpool : Les chères et luxueuses montres des champions d’Angleterre - https://t.co/ix0irWlqgQpic.twitter.com/IwEG0l8y6B — Ébène Sport (@ebenesport) July 29, 2020

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أما بالنسبة لمدافع الفريق الهولندي فيرجيل فان ديك، وصيف ليونيل ميسي في حفل الكرة الذهبية لعام 2019، فيتناوب على ارتداء ساعة من نوع Aquanaut 5168G بالذهب الأبيض، مع سوار أخضر كاكي تقدر بأكثر من 60 ألف يورو وساعة أخرى Aquanaut 5167A-012 تبلغ قيمتها أكثر من 85 ألف يورو.

يذكر أن صلاح كان من أبرز لاعبي ليفربول في الموسم الحالي، حيث ساهم بشكل كبير في تتويج "الريدز" بدرع الدوري الإنجليزي، بتسجيله 19 هدفا.

المصدر: sportune