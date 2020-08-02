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الكاميرات "تفضح" مدرب يوفنتوس أمام روما (فيديو)

الرياضة

الكاميرات
Reuters MASSIMO PINCA
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التقطت الكاميرات أثناء مباراة يوفنتوس ضد روما بملعب "أليانز ثار"، السبت، في ختام منافسات الدوري الإيطالي، مدرب فريق "السيدة العجوز ماوريسيو ساري وهو يخرق القوانين.

والتقطت الكاميرات المدرب الإيطالي أثناء تدخينه سيجارة في قلب مدرجات ملعب أليانز خلال الشوط الأول من المباراة.

وحاول ساري البالغ 61 عاما، التدخين خلسة دون أن يلاحظه أحد، حيث أخفى السيجارة بعدما وضعها في فمه للحظات، لكن الكاميرات فضحت تصرفه.

وتنص اللوائح على منع عناصر اللعبة من التدخين داخل الملعب أو في المدرجات، وهو ما حافظ عليه ساري منذ بداية الموسم، قبل أن ينفد صبره في الجولة الختامية.

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وتسلم لاعبو يوفنتوس كأس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم لهذا الموسم، عقب نهاية مباراتهم الأخيرة في المسابقة، والتي خسروها أمام روما بنتيجة 3-1.

وكان يوفنتوس قد حسم اللقب التاسع على التوالي والـ36 في تاريخه قبل جولتين من نهاية المسابقة.

المصدر: "وكالات"

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