بالفيديو.. رونالدو وزملاؤه يرفعون كأس الدوري الإيطالي
تسلم لاعبو يوفنتوس كأس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم لهذا الموسم، عقب نهاية مباراته الأخيرة في المسابقة السبت، والتي خسرها أمام روما بنتيجة 3-1.
🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊 CAMPIONI!!!!! #Stron9erpic.twitter.com/ZoKOeXEVWa— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) August 1, 2020
وكان يوفنتوس قد حسم اللقب التاسع على التوالي والـ36 في تاريخه قبل جولتين من نهاية المسابقة.
وتسلم لاعبو يوفنتوس كأس وميداليات بطل الدوري بعد نهاية المباراة التي غاب عنها البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن فضل مدرب "السيدة العجوز" ماوريسيو ساري إراحته ليكون في أتم الجاهزية لمواجة ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في الـ7 من أغسطس الجاري.
🇮🇹 TUTTI INSIEME! 🇮🇹#Stron9erpic.twitter.com/L8vNASvQfR— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) August 1, 2020
OOOOOOOOOOOOOOOOOO.........— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) August 1, 2020
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#Stron9erpic.twitter.com/ip5cfWEJDf
ورغم تواجد رونالدو أثناء المباراة على المدرجات مع زميله المصاب الأرجنتيني باولو ديبالا، إلا أن النجمين انضما للاحتفال مع زملائهما باللقب على منصة التتويج وأرضية الملعب.
Balliamo con @cristiano? 🕺— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) August 1, 2020
⚫️ #Stron9er ⚪️ pic.twitter.com/ZgH8iWRQAz
المصدر: RT