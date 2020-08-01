بالفيديو.. رونالدو وزملاؤه يرفعون كأس الدوري الإيطالي

تسلم لاعبو يوفنتوس كأس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم لهذا الموسم، عقب نهاية مباراته الأخيرة في المسابقة السبت، والتي خسرها أمام روما بنتيجة 3-1.

وكان يوفنتوس قد حسم اللقب التاسع على التوالي والـ36 في تاريخه قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وتسلم لاعبو يوفنتوس كأس وميداليات بطل الدوري بعد نهاية المباراة التي غاب عنها البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن فضل مدرب "السيدة العجوز" ماوريسيو ساري إراحته ليكون في أتم الجاهزية لمواجة ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في الـ7 من أغسطس الجاري.

ورغم تواجد رونالدو أثناء المباراة على المدرجات مع زميله المصاب الأرجنتيني باولو ديبالا، إلا أن النجمين انضما للاحتفال مع زملائهما باللقب على منصة التتويج وأرضية الملعب.

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المصدر: RT