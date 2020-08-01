روما يقسو على يوفنتوس بثلاثية في ليلة تتويج "السيدة العجوز" بلقب الدوري (فيديو)

عكر روما أفراح يوفنتوس بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما تغلب عليه السبت بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ38 الأخيرة من عمر المسابقة.

وافتتح يوفنتوس باب التسجيل مبكرا عند الدقيقة الخامسة عن طريق نجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين، قبل أن يقلب روما الطاولة رأسا على عقب ويسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق الكرواتي نيكولا كالينيتش والأرجنتيني دييغو بيروتي "ثنائية" في الدقائق 23 و44 و52.

وتسلم لاعبو يوفنتوس كأس وميداليات بطل الدوري بعد نهاية المباراة.

وفي مباريات أخرى اليوم، حسم إنتر ميلان وصافة الدوري بتغلبه على أتلانتا بهدفين نظيفين، وتغلب نابولي على لاتسيو بنتيجة 3-1، وفاز ميلان على كالياري بثلاثية نظيفة.

وكان يوفنتوس قد حسم اللقب التاسع على التوالي والـ36 في تاريخه قبل جولتين من نهاية الموسم، فيما ضمنت معه أندية إنتر ميلان وأتلانتا ولاتسيو المشاركة الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، كان روما قد ضمن مركزه الخامس ومشاركته الموسم المقبل في الدوري الأوروبي، على غرار ميلان السادس الذي سيخوض الدور التمهيدي الثاني للمسابقة، ونابولي السابع الذي يشارك مباشرة في دور المجموعات كبطل لمسابقة الكأس.

FT | ⏱ | Termina il campionato dei bianconeri.

Ma la serata non è finita... 😀#JuveRomapic.twitter.com/57hTtl5tmy — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) August 1, 2020

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وأنهى يوفنتوس الموسم برصيد 83 نقطة مقابل 82 نقطة لإنتر و78 نقطة لكل من أتلانتا ولاتسيو.

المصدر: وكالات