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إيموبيلي "الهداف" يدخل تاريخ الدوري الإيطالي من أوسع أبوابه

الرياضة

إيموبيلي
AFP Filippo MONTEFORTE
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واصل شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو تألقه هذا الموسم، بعدما تمكن من هز شباك نابولي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ38 الأخيرة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وبهذا الهدف رفع إيموبيلي رصيده إلى 36 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليعادل الرقم التاريخي للأرجنتيني غونزالو هيغواين كأفضل هداف في موسم واحد في "الكالتشيو".

وكان هيغواين قد تمكن من تسجيل 36 هدفا بقميص نابولي في موسم 2015-2016.

يذكر أن إيموبيلي البالغ 30 عاما توج هدافا للدوري الإيطالي هذا الموسم للمرة الثالثة في مسيرته، كما حصد لأول مرة جائزة الحذاء الذهبي التي تقدم لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية والتي توج بها في المواسم الثلاثة الماضية الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

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وانتهت المباراة بفوز نابولي بنتيجة 3-1.

المصدر: RT

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