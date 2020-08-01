إيموبيلي "الهداف" يدخل تاريخ الدوري الإيطالي من أوسع أبوابه

واصل شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو تألقه هذا الموسم، بعدما تمكن من هز شباك نابولي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ38 الأخيرة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وبهذا الهدف رفع إيموبيلي رصيده إلى 36 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليعادل الرقم التاريخي للأرجنتيني غونزالو هيغواين كأفضل هداف في موسم واحد في "الكالتشيو".

وكان هيغواين قد تمكن من تسجيل 36 هدفا بقميص نابولي في موسم 2015-2016.

36 - Ciro #Immobile has scored 36 goals in #SerieA this season, equalling the record of goals scored in a single Serie A campaign set by Gonzalo #Higuain in 2015-16. Legendary.#NapoliLaziopic.twitter.com/0aZW4D0jtJ — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 1, 2020

يذكر أن إيموبيلي البالغ 30 عاما توج هدافا للدوري الإيطالي هذا الموسم للمرة الثالثة في مسيرته، كما حصد لأول مرة جائزة الحذاء الذهبي التي تقدم لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية والتي توج بها في المواسم الثلاثة الماضية الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

Ciro Immobile: European Golden Shoe winner, 2019-20 🥇 pic.twitter.com/aAjEAuXtBK — Goal (@goal) August 1, 2020

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وانتهت المباراة بفوز نابولي بنتيجة 3-1.

المصدر: RT