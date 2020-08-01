تعرف على أغلى الأندية الرياضية في العالم

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية الشهيرة، قائمة بأغلى الأندية الرياضية في العالم، حيث تصدر نادي ريال مدريد الإسباني أندية كرة القدم.

وتواجد 3 أندية كرة قدم في المراكز العشرة الأولى من القائمة، هي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

Fans are stuck at home, seasons are at risk and revenue is plummeting. Things might seem terrible for professional sports, but amazingly most of the world's top franchises are worth more this year than last https://t.co/M5Bn0Bw3Eepic.twitter.com/swyY2TjvuP — Forbes (@Forbes) July 31, 2020

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ترتيب أغلى 10 أندية رياضية في العالم:

1- نادي دالاس كاوبويز (كرة القدم الأمريكية) بقيمة 5.5 مليار دولار.

2- نادي نيويورك يانكيس الأمريكي (بيسبول) بقيمة 5 مليار دولار.

3- نادي نيويورك نيكس الأمريكي (كرة السلة) بقيمة 4.6 مليار دولار.

4- نادي لوس أنجلوس ليكرز الأمريكي (كرة السلة) بقيمة 4.4 مليار دولار.

5- نادي غولدن ستيت واريورز (كرة السلة) بقيمة 4.3 مليار دولار.

6- نادي ريال مدريد الإسباني (كرة قدم) بقيمة 4.24 مليار دولار.

7- نادي نيو إنغلاند باتريوتز (كرة القدم الأمريكية) بقيمة 4.1 مليار دولار.

8- نادي برشلونة الإسباني (كرة قدم) بقيمة 4.02 مليار دولار.

9- نادي نيويورك جيانتز (كرة القدم الأمريكية) بقيمة 3.9 مليار دولار.

10- نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي (كرة قدم) بقيمة 3.81 مليار دولار.

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المصدر: forbes.com