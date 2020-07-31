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فرخ البط عوام.. مكة محمد صلاح تحصد جائزة في مدينة الملاهي (فيديو وصورة)

الرياضة

فرخ البط عوام.. مكة محمد صلاح تحصد جائزة في مدينة الملاهي (فيديو وصورة)
insatgram\mosalah
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نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما صورة لابنته مكة اليوم الجمعة، ضمن خاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وتظهر مكة في الصورة وبين يديها دمية كبيرة حصلت عليها بعد فوزها بإحدى الألعاب في مدينة الملاهي، وعلق صلاح على الصورة قائلا: "والفائز هو.."، مع وضع رمز تعبيري طريف (إيموشين) ربما يقصد فيه مساعدته لابنته في الفوز بالجائزة.

فرخ البط عوام.. مكة محمد صلاح تحصد جائزة في مدينة الملاهي (فيديو وصورة)
Mohamed Salah/instagram

كما نشر صلاح فيديو لابنته الصغرى كيان، وهي في عربة الأطفال، تحاول الهروب من أشعة الشمس.

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يذكر أن صلاح حقق العديد من الجوائز الفردية منذ انضمامه إلى ليفربول صيف عام 2017 قادما من روما الإيطالي، كما توج رفقة "الريدز" بدوري أبطال أوروبا الموسم الفائت، والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم.

واكتفى صلاح بالمركز الخامس على جدول ترتيب هدافي "البريميرليغ" هذا الموسم برصيد 19 هدفا، بعد أن توج بلقب هداف المسابقة في الموسمين الماضيين.

المصدر: Mohamed Salah/instagram

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