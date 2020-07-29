 
مباشر

شاهد.. محمد صلاح يكشف عن تسريحته الجديدة (صور)

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يكشف عن تسريحته الجديدة (صور)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/of3r

نشر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما، اليوم الأربعاء، صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

View this post on Instagram

😅

A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on

ويظهر صلاح في الصورة بتسريحة جديدة مغايرة تماما لتسريحته التي اعتادها عشاقه.

شاهد.. محمد صلاح يكشف عن تسريحته الجديدة (صور)
Mohamed Salah/instagram
إقرأ المزيد
أسطورة الكرة الإنجليزية: محمد صلاح وساديو ماني سيرحلان عن ليفربول
أسطورة الكرة الإنجليزية: محمد صلاح وساديو ماني سيرحلان عن ليفربول

وانهالت على الصورة التعليقات الطريفة من عشاق "الفرعون" المصري، وتجاوز عدد الإعجابات بالصورة الـ500 ألف في الدقائق الأولى لنشرها.

يذكر أن صلاح اكتفى بالمركز الخامس على جدول ترتيب هدافي "البريميرليغ" هذا الموسم برصيد 19 هدفا، بعد أن توج بلقب هداف المسابقة في الموسمين الماضيين.

المصدر: Mohamed Salah/instagram

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا