شاهد.. محمد صلاح يكشف عن تسريحته الجديدة (صور)

نشر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما، اليوم الأربعاء، صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ويظهر صلاح في الصورة بتسريحة جديدة مغايرة تماما لتسريحته التي اعتادها عشاقه.

Mohamed Salah/instagram

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وانهالت على الصورة التعليقات الطريفة من عشاق "الفرعون" المصري، وتجاوز عدد الإعجابات بالصورة الـ500 ألف في الدقائق الأولى لنشرها.

يذكر أن صلاح اكتفى بالمركز الخامس على جدول ترتيب هدافي "البريميرليغ" هذا الموسم برصيد 19 هدفا، بعد أن توج بلقب هداف المسابقة في الموسمين الماضيين.

المصدر: Mohamed Salah/instagram