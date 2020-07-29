أسطورة الكرة الإنجليزية: محمد صلاح وساديو ماني سيرحلان عن ليفربول

توقع أسطورة الكرة الإنجليزية، أندي غراي، رحيل المصري محمد صلاح عن فريقه ليفربول خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، وربما يلحق به زميله السنغالي ساديو ماني، حسب وصفه.

وانتشرت الكثير من التكهنات في الآونة الأخيرة حول مستقبل صلاح وماني مع "الريدز"، وذكرت تقارير سابقة أن هناك اهتماما من ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان بضمهما.

وقال أندي غراي في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "لقد قلت ذلك سابقا، أعتقد أن محمد صلاح سيغادر ليفربول عاجلا وليس آجلا، وأعتقد أن ماني قد يفعل ذلك أيضا".

[Media: Liverpool Echo] Andy Gray makes huge claim about Mohamed Salah and Sadio Mane https://t.co/j9R53EwZ4npic.twitter.com/KUVGwWLpMB — LFCMAGAZINE (@LFCMAGAZINE) July 28, 2020

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وأضاف لاعب إيفرتون السابق: "إذا أخبر صلاح ليفربول أنه سيرحل هذا الصيف، فإن النادي سيخوض معركة حقيقية بسبب ذلك، لا أعتقد أن ليفربول يمكنه تحمل خسارة محمد صلاح وماني".

وواصل: "أنا لا أعرف ما هي شروط العقد الخاصة بهما، ولست متأكدا من المدة التي يستطيع فيها ليفربول الاحتفاظ بكليهما".

وأردف: "أعتقد أنه إذا رحل صلاح، فإن ماني سيفكر في الأمر ذاته قائلا لنفسه (حسنا إذا كان صلاح سيرحل، فأنا أريد الرحيل أيضا)، إنها معركة مزدوجة".

وتابع: "ليفربول يأمل فقط أن يكون فوزه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والدوري الإنجليزي هذا الموسم، كافيا لإبقاء صلاح وماني في النادي".

وأكد غراي أن أي لاعب غير إنجليزي مثل ماني وصلاح لديه هاجس اللعب لريال مدريد أو برشلونة خلال مسيرته الكروية ولذلك من المتوقع الرحيل عن ليفربول بمجرد وجود عرض جدي من عملاقي "الليغا".

المصدر: وكالات