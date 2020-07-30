بالفيديو.. إبراهيموفيتش يطلق تصريحا مثيرا بعد تألقه مع ميلان

شبه النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش نفسه بالشخصية السينمائية "بينجامين بوتون" وقال إنه لا يتقدم في العمر بعدما سجل ثنائية وصنع هدفا في فوز فريقه ميلان على سامبدوريا 4-1.

وخرج إبراهيموفيتش عقب اللقاء بتصريح لقناة ميلان: "عندما تسجل هدفا، يكون ذلك إيجابيا، لذا أساعد الفريق، آمل أن أتمكن من الاستمرار على هذا النحو".

وأضاف اللاعب البالغ 38 عاما، مازحا: "لدي القوة للتسجيل، يقولون لي إنني عجوز وأشعر بالتعب لكني في مرحلة التسخين فقط".

وواصل: "أنا مثل بينجامين بوتون، لا أتقدم في العمر أبدا. أنا دائما شاب".

وكانت شخصية "بينجامين بوتون" قد ظهرت في فيلم يحمل نفس الاسم، عن شخص ولد رجلا كبيرا وبشكل تدريجي يصبح أصغر سنا بمرور الوقت حتى يعود طفلا.

Zlatan Ibrahimović is one of a kind 😆



[📹 @acmilan] pic.twitter.com/JVoN1fixK7 — The Milan Brothers (@ACMilanBros) July 30, 2020

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وضمن "الروسونيري" تأهله للدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي، في الموسم المقبل، عقب فوزه أمس الأربعاء، في المرحلة 37 (قبل الأخيرة) من بطولة الدوري الإيطالي، ورفع الفريق "اللومباردي" رصيده إلى 63 نقطة في المركز السادس.

ويتطلع ميلان حاليا لتخطي روما، صاحب المركز الخامس، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

المصدر: "وكالات"