فابريغاس يثير اهتمام ناد عربي

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن نادي الغرافة القطري يريد التعاقد مع الإسباني، سيسك فابريغاس، لاعب وسط موناكو الفرنسي، البالغ 33 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب الوسط الإسباني وعائلته، لا يرغبون في مغادرة الإمارة الفرنسية، خلال موسم الانتقالات المنتظر.

إلا أن الراتب الضخم لفابريغاس، يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الأجور بنادي موناكو، حيث يسعى المدير الرياضي الجديد للنادي، بول ميتشيل، لتخفيضها خلال الفترة المقبلة.

Cesc Fabregas offered huge pay-day to join Qatari club Al-Gharafa https://t.co/WA3Bd4sZKo — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 29, 2020

وكانت شبكة "راديو مونت كارلو" كشفت أن فابريغاس وافق على تخفيض راتبه بنسبة 30%، واتفق مع إدارة موناكوعلى تأجيل سداد راتبه لمدة 4 أشهر.

كما أبلغ فابريغاس مسؤولي ناديه بأنه على استعداد للانتظار حتى انتهاء تعاقده في صيف 2022 لصرف مستحقاته المالية المتأخرة.

وخاض فابريغاس بقميص موناكو 22 مباراة هذا الموسم، صنع خلالها 3 أهداف لزملائه.

يذكر أن سيسك فابريغاس انضم إلى صفوف موناكو في يناير 2019، قادما من تشيلسي الإنجليزي، ويرتبط الاسباني مع النادي الفرنسي بعقد حتى صيف 2022.

المصدر: "وكالات"